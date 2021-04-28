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中市議員提案修午餐自治條例 學童吃食物拒加工品
台中市議員李中今邀集黃馨慧、陳政顯等議員共同提案，修訂「台中市學校午餐自治條例」，將要求台中市所轄高中職、國中、國小、幼兒園等各級學校，提供午餐時「不得再使用各式肉類加工品」，讓學童在校用餐時吃不到含萊克多巴胺成分的食物，落實吃食物不吃食品的理念。目前成案，將送委員會討論。
台中市教育局長楊振昇表示，議員的建議也是教育局的目標一定會努力去做。 不過目前必須考慮到廠商供貨的實際狀況，要禁止所有加工品有困難。初步針對肉類再製加工品要求不供應，但饅頭等加工品照常。
不少學生家長指出，學校午餐費用偏低一直是家長的隱憂，如果食材夠好，相信家長都願意出錢，讓孩子在校最重要的一餐吃得好吃安全，如果有部分學童家庭弱勢，也可由市府補助，把午餐費用花在刀口上。
李中表示，自從中央政府開放含萊克多巴胺成分的豬肉相關商品進口後，市面上的餐廳與小吃店紛紛標示只使用台灣豬，但進口儀表板卻仍有兩萬多公噸的各式進口豬肉量，顯然進口豬肉與內臟流向加工再製品。
李中指出，目前源頭未充分標示資訊，抽驗機制也只能事後補救，例如市面常見的熱狗、鑫鑫腸、香腸、肉鬆等豬肉加工品，一直是學童最愛的食品，甚至學校午餐菜單也常出現，避免學童誤食萊克多巴胺肉品的風險，因此李中提案修正台中市學校午餐自治條例。
市議員黃馨慧、陳政顯、陳文政、張廖乃綸、張瀞分、黃仁、李麗華、李榮鴻、羅永珍、張彥彤、吳瓊華、劉士州等議員共同加入提案連署，部分民進黨議員也認同，學校午餐應供應原形食物，拒絕加工再製品，學童用餐要有更安全、健康的環境。
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