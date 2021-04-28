看媽祖遶境心驚驚 侯友宜再籲宮廟活動縮小規模

大甲鎮瀾宮年度大事媽祖遶境這個月剛落幕，面對國內外疫情再次延燒，侯友宜透露，當看到遶境一堆人在擠，他真的滿害怕的，特別國內外疫情持續傳出，再次呼籲落實防疫，宮廟活動該縮小就縮小。

侯友宜指出，靠近台灣的國家如日本、韓國、泰國、馬來西亞與菲律賓等國都還是緊急狀態，歐洲與南美洲也沒趨緩，甚至印度還以增加率47％造成確診人數飆升，台灣真的要嚴肅面對。

侯友宜說，全球都在接軌，但台灣現在還沒把門關起來，當有本土感染的時候，指揮中心就要告訴地方政府還有多少人沒檢查，一定多少跟新北有關係。

未來一周新北各地宮廟都有為媽祖慶祝聖誕的慶典，侯友宜表示，先前看到鎮瀾宮媽祖遶境，他真的滿害怕的，看到一堆人都擠在那邊。

侯友宜要求防疫依舊要落實，包括校園三級防護以級防疫五原則都要做好，近期宮廟活動舉辦能縮小規模就縮小。