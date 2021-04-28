彰化縣10位廉潔楷模 縣長王惠美公開表揚

彰化縣政府辦理「110年度廉潔楷模選拔活動」，經評審小組從縣府各局處及各鄉鎮公所推薦64名優良同仁中，評審出10名傑出人員，昨天由縣長王惠美在縣府擴大主管會報公開表揚，相關人員除獲頒獎牌外，還可記功一次。

「110年度廉潔楷模人員」獲選名單為李文哲(農業處技士)、林婕翎 (行政處科員)、徐一瑛(勞工處約聘人員)、廖偉仁（警察局田中分局偵查佐）、王俊炫（環境保護局技士）、林美玲(地方稅務局股長)、范秀情(文化局科長)、金維中(彰化市公所寺廟室主任)、黃忠堯(二林鎮公所主任秘書)、紀松村(竹塘鄉公所課長)等10名。

彰化縣政府表示，這10名傑出人員，均在工作崗位上秉持勇於任事為民興利的精神，其中，李文哲發掘得標廠商變造契約工項主動移送法辦、林婕翎於審標時發掘廠商異常關聯情形、徐一瑛首創「庇護工場」有效輔導身心障礙者就業；廖偉仁努力不懈尋獲失蹤12年少女、林美玲積極創新辦理契稅及房屋稅稽徵業務。

至於，王俊炫推動汙染土壤整治及整合農地種電業務不辭勞怨、范秀情建立文化資產審議標準作業流程並積極辦理古蹟修復案件、金維中推動市轄廟宇開立電子化收據提升行政透明、黃忠堯推動太陽能發電業務有效增加國庫收入、紀松村推動殯葬業務電子化管理提升便民服務，均堪為廉能表率。