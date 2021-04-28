10年在台中新社打造山中秘境 無菜單料理每日限額50人

歷經10年規劃並耗資上億元建造的無菜單日式山中料亭「飛花落院」日前開幕。以唐詩「息燕歸檐靜，飛花落院閒」命名的「飛花落院」，呈現經典的日式庭院美學，伴隨著壯麗的山稜絕景，處處充滿禪意，一開幕訂位就爆滿。

麻葉餐飲集團打造的「飛花落院 」，座落於台中新社中興嶺山腰上，隱身於海拔465公尺的千坪竹林中，從市中心開車僅30分鐘便可抵達。飛花落院運用大量的大石頭、舊木料與竹子等元素，讓用餐民眾感受到濃濃的時代感，更運用堆石、水景及大自然的微風和光影相互輝映，營造出舒服、自在和放鬆的氛圍，伴隨著風鈴徐徐、鐘聲渺遠，彷彿來到一處世外桃源。

飛花落院 以「 四季汲取靈感並善用土地與海洋所賦予的豐富食材」為基礎架構，使用新社當地小農種植的特有當季食材，以不同特性進行烹調，呈現一年四季獨特的自然變化，烹調出風格純正的日式料理。用完餐後再由茶人為賓客行禮事茶，啜飲道地的台灣好茶。

麻葉餐飲集團執行長魏幸怡表示，「飛花落院 」是我們全心籌備的珍寶，在絕景非凡的地理位置，帶給來訪民眾全方位的美感體驗，訪客們在這裡能經歷心靈層面的放下、洗滌和靜謐，用溫暖的食物與視覺細緻，感受滿滿的記憶點。飛花落院目前僅接受預約制，每日限額接待50位顧客，即日起開放預約訂位。