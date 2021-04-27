梧棲興農中排水質呈現紫藍色 台中環保局查來源
台中市梧棲區興農里民向里長陳起益反映，中華路至中央路興農中排南、北側約2公里的溝渠水質變紫藍色，中央路至港埠路約一公里北側溝渠水質成黑色，居民感到很憂心，質疑有工廠偷排廢水或用水車運來倒，造成汙染。台中市環保局今派員到現揚採樣，初步研判紫藍色是水溶性染料，未檢出異常重金屬，懷疑有人亂倒造成，將追查汙染源。
附近居民說，去年興農中排曾發生死魚事件，今年3月19日南側水溝水質呈現乳白色，北側水溝水質呈現黑色，4月2日民眾反映興農中排有惡臭味，道路兩邊水溝受汙染，參雜些微臭味，現又發生呈現紫藍色，讓水溝經常變色，疑似遭惡意汙染。
民眾表示，前天看到興農中排的溝水都變成紫藍色，里長陳起益發現灌溉渠遭汙染後立即通報環保局處理，為避免擴大汙染範圍，請水利單位適度開閘門，增加溝渠流量，經過一夜，紫藍水色已經沖淡。
今天現場檢測水質，初判紫藍色是水溶性染料，未檢出異常重金屬，稽查人員採集放流渠道水樣送驗。
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