台中議員批「海線放生」沒交通建設 交通局：持續推動改善

台中市議會今作專案報告，議員施志昌認為，「台中市重大交通建設規劃與建設進度專案報告」缺乏區域規劃與整合，多數大型建設都放在市區，根本「市區新生、海線放生」。

施志昌表示，幾乎重大交通規劃都集中在市區，海線的部分不是遙遙無期就是縮水。他總結就是「市區新生、海線放生」，歸納4點海線鐵路高架化遙遙無期、捷運此路不通、大甲轉運站縮水與YouBike2.0淪候補。

交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫報告書已修正完畢，近日將提送交通部審議，持續配合中央審查，爭取加速核定計畫；機場捷運(橘線)延伸清水部分，因機場捷運往海線地區延伸仍是未來發展目標，可行性研究已保留從中清路延伸，盼帶動海線觀光並平衡區域發展。

大甲轉運站部分，葉昭甫說，交通局已針對行經大甲車站前公車路線採取3處分流停靠措施，有效緩解大甲車站前中山路交通壅塞及車流交織問題。

公車路網，目前大甲、大安及外埔地區公車路線主要以大甲車站為區域轉運節點，周邊超過25條公車路線，連結周邊大安、外埔、后里、苗栗、沙鹿、清水及豐原等，形成公車路網，並有行駛高、快速道路的154、157、658及659公車可快速直達市區，近年也新闢813、839等公車路線及調整154、157路公車路線延駛等，滾動檢討。

另交通局推「iBike倍增計畫」，第一階段優先集中在軌道運輸場站(火車、捷運)、大專院校、高中職、公車熱點、商圈周邊設置，第二階段讓全市iBike1.0、YouBike2.0共存，於原1.0站點處再設置2.0車柱，將持續進行海線地區設站會勘且要求廠商加強設站能量，儘速滿足市民使用需求。