中央擬在彰化興辦2000戶社宅 首案260戶5月招標

中央規劃在彰化縣彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮興辦2000戶社會住宅，首座社宅彰化市「學士安居」260戶預計5月展開工程招標，公共空間將設長輩日間照顧、托嬰中心等功能。

內政部規劃在彰化市學士街國有地興建彰化縣首座社會住宅，民進黨立法委員黃秀芳今天邀內政部長徐國勇踏勘預定地，徐國勇說，中央將在彰化縣興辦2000戶社宅，附設幼托、銀髮日照等設施，補足地方公共服務需求，首座社宅「學士安居」260戶預定5月啟動招標作業，期盼藉興建社宅帶動周邊整體發展。

徐國勇表示，彰化市「學士安居」社宅，中央將投入約新台幣12.5億元工程經費，由國家住宅及都市更新中心興建及營運管理，此案基地為國有土地，除規劃興建社宅，還會留設60%開放空間讓社宅與周邊建物保有足夠棟距，避免居住空間擁擠。

徐國勇說，公共空間部分，將設置社區式日間照顧中心、托嬰中心等，並將停車空間及集會場所等設施開放周邊居民共享，進而成為社區服務資源據點；此外，內政部研議社宅周邊獨居老人若將自有房屋「包租代管」，可優先搬入社宅，以照顧有電梯需求的銀髮族。

內政部表示，「學士安居」周邊交通便利、生活機能良好，為提升社宅工程品質與安全，開工前會進行基地地質及周邊建物前置作業調查，開工後加強工程品質及安全措施查核，並採綠建築、智慧建築及耐震建築規劃，未來入住及居住安全將有審核條件及完善管理，若住戶重大違規，將依相關辦法處理，以維護居住品質。

內政部表示，中央將陸續在彰化縣人口多、工商發展程度高的彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮優先規劃興辦共2000戶社宅，以照顧當地就業及就學人口居住需求，並結合長照、托嬰、托幼補足地方公共服務需求。

黃秀芳說，今天邀部長徐國勇踏勘，向民眾說明中央政府對彰化縣第一座社會住宅興建的決心，統包工程招標作業預定民國110年5月啟動，事前聽取地區民眾意見，讓「學士安居」社宅不只滿足各族群居住需求，更提供公用設施給附近居民使用。