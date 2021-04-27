華山基金會長者趣味競賽 南投獨居阿嬤歡喜當義工

為延緩長輩生理退化、促進手腦反應並增加人際互動，華山基金會每年端午節都會舉辦「愛老人、動起來」活動，去年因疫情關係停辦，今年恢復舉辦，今天在名間鄉大賢宮舉辦趣味競賽，邀請長輩一起動動手腳，讓身心更健康。

華山基金會今天邀請大庄社區長輩與平常照顧的獨居長者體驗趣味競賽，義工陳姓阿嬤，在南投市獨居數十年，個性內向害羞，過去少與外界接觸，這幾年在華山站長關懷與鼓勵社會參與下，阿嬤現在每星期日都會參加華山天使站桌遊，個性也更開朗樂觀，還成為華山義工。

陳阿嬤不僅常幫忙佈置場地，協助其他長輩量血壓，也陪著站長到其他長輩家關懷訪視。阿嬤說：「走進別人的家中，才知道自己很幸福，趁自己還有體力時，跟著站長一起服務，讓我知道自己還有用。」

名間鄉遊覽車公司陳姓老闆平常支持華山基金會幫助老人，今天也來為長輩加油打氣，他說：「自己能有一點成就，都是靠著大家支持，所以希望能回饋鄉里。做到本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人。」同時為籌募服務經費，華山基金會也發起端午義賣爆米花及鳳梨果乾，現正熱烈進行中，歡迎各界善心人士踴躍選購。