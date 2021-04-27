中捷通車乘客少54%議員指警訊 中捷：依經驗周一人少

台中市議會今開第3屆第五次定期會專案報告，民進黨議員江肇國指出，捷運試營運30天期間總運量達213萬人次，平均每天達7萬人次，高於預估的5萬1000人次。本月25日正式通車，兩天平均人次到3萬3000人次，大跌54%。江肇國指出，雖只有兩天的運次數據，但收費後人次大減「這是警訊」。

台中捷運公司表示，通車首日為周日，但營運時間僅12個小時；另依照試營運經驗，週一與週二的運量通常較低，約為試營運期間的5成至6成，因此通車首兩日運量尚符合預期的低標。

台中捷運綠線正式通車後，必須面對向日商針對延後營運的求償，另如何提高未來運量旅次，減少中捷虧損。江肇國表示，捷運綠線從3月25日試營運到4月23日為期30天，總人次213萬7074人次，平均每日71235人次，運量高於預估的5萬1000人次；但4月25日通車當天的人次下降到3萬7534人次，隔日第一天平日營運「崩盤」到2萬8483人次，平均下降54%。

江肇國強調，只有單一路線的捷運，虧損是可以預期的，但交通局與中捷公司如何把虧損縮小，才是最大的挑戰。

江肇國指出，綠線提出主題車站、販售紀念商品、舉辦演唱會以慶祝通車，但這些活動是否有利收入與提高運量？他認為是在歌頌市長績。江肇國直指，如中捷綠線的票箱收入遠不如預期，再加上聯合開發案的進度嚴重落後，財務繼續大量虧損，恐怕會影響藍線與橘線計畫，讓中央質疑台中市是否有經營捷運的能力，他呼籲市府與中捷公司務必持續思考運量的提升。