中市濱海公路完工日不同調 市府：與居民承諾要提早

台中市議員楊典忠日前遭酒駕車輛追撞受傷，今帶傷繫護腰到議會重大交通建設專案報告質詢。他表示交通建設要有好的交通安全，要求市府檢討防酒駕事件層出不窮，另濱海橋4月24日動工，但完工日期出現兩個版本，市府專案報告寫2022年6月底完工，但工程告示牌卻8月31日才完工，讓民眾懷疑：濱海橋完工日期地方中央不同調，希望市府要掌握進度、把握方向。

市長盧秀燕表示，酒駕事件國家有法律重罰處分，很多民眾對於即使有法律取締但不在乎，所以觀念的宣導非常重要，對於防止酒駕我們會繼續努力。

濱海橋完工日期不同調，建設局長陳大田說，濱海橋是市府與中央合作，由中央興建的工程，從2021年4月開工，到明年6月完工，工程廠商在最有利標評選時承諾提早完工，兩者差異是法定公告工期與現地簡報對居民的承諾。

楊典忠說，這是專案報告的精確度不足，他建議，對於當地交通維持疏導要做好，以及鄰近清水大排出海口與高美濕地，施工工程與廢棄物處理都要注意，切勿影響當地生態。