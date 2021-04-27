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東豐快速道路環評中 市府：東豐快明年上半年可復工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
張瀞分希望市府做好環評程序，盡速讓東豐快速道路復工。建設局表示明年上半年可復工。圖／張瀞分提供
張瀞分希望市府做好環評程序，盡速讓東豐快速道路復工。建設局表示明年上半年可復工。圖／張瀞分提供

台中市議會今進行定期大會專案報告，市議員張瀞分關切山城地區重大道路建設「東豐生活圈快速道路」復工進度，張瀞分希望市府做好環評程序，盡速讓東豐快速道路復工。建設局表示，預估明年上半年可復工。

市議員張瀞分說，東豐快速道路本來蓋得好好的，但前市府宣布停工，不但衍生廠商求償，路線變更等爭議，甚至還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致整個環評必須從頭開始，工程嚴重延宕，讓高架路面變成「斷橋」。

張瀞分表示，根據建設局提出的專案報告，東豐快速道路四、五標已經完工，第三標已經完成細部設計，第一、二標經過二階環評程序，今年2月的環評大會已經同意修正後提送的定稿本。東豐快速道路不只是為了建構山城地區快速又安全的道路，也可以帶動地方發展，她感謝市府的努力，也希望市府做好相關環評程序，並盡速讓東豐快速道路復工。

建設局長陳大田說，東豐快速道路是一條生命救援線，市政府在二年的期限內完成環評，目前正根據通過的環評結果，啟動後續都市計畫變更，順利的話，預估明年上半年可以復工。

環評 斷橋 都市計畫

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