中市人封閉地下道街友何去何從？ 社會局：跨局處關心

台中市議會舉行第五次定期會今舉行第5次會議，市議員林祈烽質疑，台灣大道沿線的地下道成為多數街友的棲身之所，如果地下道一一封閉拆除後，這些街友晚上可能會沒有地方可待，他要求市府要做好安置或輔導街友可以回復正常生活，不要讓街友成為地下道拆遷的受害者。

林祈烽說，市府要封閉人行地下道都有經過評估，但自從火車站周邊的人行地下道全部封閉後，一些街友就將棲身地改到五權和公益民權地下道來，如果這些地下道未來都封閉後，這些街友可能就無棲身的處所。市府應該要做好安置或輔導街友的工作，讓他們可以回復正常生活，不要因拆除或封閉地下道，結果讓街友成為拆遷的受害者。

社會局長彭懷真表示，經調查，目前在西區的地下道約有10至15名的街友，北區以及台中榮總周邊的地下道也有街友在棲身，社會局、建設局、交通局和警察局有組成聯合小組都有在持續固定在關心這些街友的行蹤。

林祈烽表示，台中市行人天橋大多建在學校附近，使用率偏低，他特別找上學時間到學校附近待了半個小時實地觀察，幾乎沒有學生走天橋，因為有導護媽媽或志工在路口安排學生通行，所以學生都不必走天橋。

林祈烽說，這些天橋使用率偏低，加上興建時間可能都有3、40年的歷史，甚至更久，如果有地震發生，這些天橋可能就會成為隱形殺手，到時候阻礙救災或通行等等，他建議建設局應委託廠商評估天橋的安全性與需求，與教育局等單位合作，如非必要的人行天橋該拆除就要拆除。

建設局長陳大田答覆表示，台中市有109座人行陸橋，每年都有進行年度的檢測和保養，確保通行安全，尤其是學校周邊的行人天橋，更是檢測的重點，目前還是有部份學生在使用，但詳細使用情況還需要進一步調查；隨著時空環境轉變，人行天橋到底是存或廢，包括身障人士因使用不便等因素，都是拆除的考量的範圍之一。