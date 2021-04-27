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自籌1億元 二林鎮公所今動土興建第三納骨塔

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮公所舉行納骨塔興建典禮的祭拜儀式，全體鞠躬祈求工程順利及先人安息。圖／二林鎮公所提供
二林鎮公所舉行納骨塔興建典禮的祭拜儀式，全體鞠躬祈求工程順利及先人安息。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮公所今天舉行第三座納骨塔動土典禮，未來可容納往生者骨灰和骨骸2萬9504個櫃位，連同第一、第二座納骨塔，二林鎮已有近5萬個櫃位可供奉往生者。

今天納骨塔動土典禮，縣政府民政處處長賴致富、縣議員張國棟（前鎮長）出席。鎮長蔡詩傑主持典禮時表示、納骨塔攸關慎終追遠，工程相當繁瑣，第三座納骨塔位在第五公墓區，整個墓區面積約50公頃，鎮公所民政團隊費了不少心力規畫和發包，今天順利動土，都是眾人努力的功勞。

張國棟致詞說，第三座納骨塔興建案在他任內已推動，因為他不夠努力，並未成功，今天參加鎮公所舉行動土典禮，他很為鎮民高興，祝福工程順利。

二林鎮第一納骨塔在東興二號宅地，第二納骨塔在梅芳公墓區，今天動工的第三座納骨塔在第二納骨塔旁邊，鎮公所自籌經費1億多元，將興建地上3層的建築物，規畫骨灰（骸）存放區、服務中心、家屬休息室、公共廁所和管理室，預計2022年9月底完工，希望提供鎮民更好的追思先人環境。

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