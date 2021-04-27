彰化裝監視器逮亂丟垃圾 卻意外抓到3成隨意便溺違規

彰化縣府近來針對遭隨便亂丟垃圾路段加強取締，在違法熱點加裝移動式監視設備，污染環境行為全都錄，半個月就抓到90件，除了棄置垃圾行為外，其中高達三分之一居然是駕駛隨地便溺，污染行為的車輛或行為者一半以上來自外縣市，將依廢棄物清理法告發1200元到6000元罰緩。

垃圾亂丟、狗大便未清都是常見環境髒亂行為，但彰化環保局在今年4月1日起在在高速公路及台61線等車輛上下路段加裝9套移動式監視設備，彰化縣府環保局廢管科長陳金蘭說，原本是針對亂丟廢棄物、載運土方棄置的違規行為裝設監視器，沒想到駕駛隨意便溺的情況這麼嚴重。

環保局進一步了解，除了有交通公司、靠行的車輛外也有自小客車駕駛隨意大小便，環保局以車追人，或發文給交通公司請公司提供駕駛的年籍資料，開罰行為人。

陳金蘭說，有些駕駛便溺地點附近就有加油站等公廁可使用，不該以身試法，違規者若重複再犯會加重開罰金額。過去違規者常靠民眾檢舉，現在透過智慧監視系統可自動追蹤錄影存證，即時回傳影像，環保局在辦公室即可監控，實際開罰的機率也提高。