流標3次！大城鄉長照衛福大樓一站式服務今動土

截自去年底，全國65歲以上老年人口和總人口數的占比為16.07%，彰化縣大城鄉已經25%，扶老比率更高達37%，縣政府今天舉行長照衛福大樓動土典禮，將在大城鄉的市中心興建集托嬰中心、育兒親子館、日照中心、不老健身房、日照中心於一處的多功能館舍，「從小照顧到老」，提升偏鄉人民的衛福品質。

大城鄉長照衛福大樓座落大城國小東南側校園內，是衛生局用大城鄉衛生所土地交換得來，籌備期間遇到原物料上漲，流標3次，第四次才發包成功。今天縣長王惠美主持動工典禮，大城鄉鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘、大城鄉農會總幹事蔡南輝、社團法人彰化縣大城鄉老人會陳玉照等在地重要機關首長和代表出席，社區婦女表演舞蹈，大城國小學童打太鼓，場面熱鬧。

衛福部長期照顧司副司長周道君致詞表示，衛服部約70幾億元的前瞻基礎建設經費，彰化縣爭取到1/7，其中約1/8在大城鄉，很高興政府經費可以用在真正有需要的地方，大城鄉高齡人口占比達1/4，這個興建規畫不只是照顧長輩連年輕的一代一起照顧，是創新型服務，跟其它鄉鎮的前瞻基礎建設真的很不一樣，未來大城鄉民在這裡得到一站式服務，樹立很好的規畫模式。

王惠美說，大城鄉長照福大樓突破很多困難，包括校地協調，過程中她感謝大城國小校長王舜儀、縣議員吳淑娟等人協助，而建築師是大城子弟，相信地方和營造隊會努力為大城鄉民打造整合性長照據點。