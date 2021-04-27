南投縣小一新生可望增加500人 偏鄉學校壓力減輕

南投縣110學年度國中、小新生報到因應防疫要求，今年全面開放線上報到，家長可使用手機、平板或筆電由南投縣教育處架設之新生報到入口網，去年國小新生人數3200人，今年國小新生應報到人數為3734人，新生人數止跌回升，偏鄉學校招生壓力可望減輕。

南投縣教育處表示，依據教育部學生資源網站學籍系統，南投縣學區所分發之新生資料，國小新生應報到人數為3734人，國中新生應報到人數為3629人。主因是去年小一新生生肖屬蛇，人數明顯減少，今年新生生肖屬馬，人數可望增加，但實際人數仍得看最後報到結果才能確定。

而今年配合防疫，南投縣推動新生線上報到，報到網站網址(https://eschool.ntct.edu.tw/new)及QR code將公告於各校網頁及入學通知單。國小新生線上報由各校自行設定線上報到時程並公告通知家長，國中新生線上報到則統一在5月20日上午8時起至6月25日下午5時。

家長若對操作數位設備及網頁操作不熟悉，可選擇到校現場報到繳交相關證件及填寫校方調查問卷。新生現場報到日期，國小為5月1日、國中為5月22日。

教育處表示，線上報到配合防疫管制需求，也減輕家長請假或假日報到辛勞，簡化學校行政作業流程。家長輸入學生身分證、生日及手機號碼並點「確定報到」登入公立學校新生報到網站完成報到程序，後續學生資料填寫及學校調查問卷可先暫存分次填寫，不須於登入後一次填完。入學資料可依學校要求採線上上傳或日後到校補繳。