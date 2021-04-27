東泰紙廠要復工惹眾怒 環保局也打臉：先與地方簽協定

彰化縣東泰紙廠爭取復工，今天在芳苑鄉新寶村保順宮舉辦說明會，會中遭居民強烈反對，工廠老闆鄭啟東要求再次相信營運團隊，「先給開工試俥，會做給大家看。」居民完全不領情；環保局同時發布聲明打臉東泰，要求依公害糾紛處理法跟當地政府機關或團體簽約環保協定，否則很難復工。

「不可能讓他們復工。」彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，東泰紙廠的前身是東麗紙廠，長期汙染地方，環保紀錄不良，工廠所在地是彰化縣重要養殖區，面積廣達1500公頃，居民和養殖戶都反對東泰紙廠復工。

新寶村村長梁祥盛表示，新寶村民有四大訴求，依序是不能產生水汙染、不能空汙、不能發出噪音、不能搶民生用水，按照東泰過去汙染紀錄，次次承諾要做好汙染防治，屢屢偷排和製造空汙，已經讓居民都沒信心。

梁祥盛又說，東麗紙廠停止營業後，化身東泰紙廠，中間運作令人霧裡看花，東泰紙廠試營運期間多次偷排被查獲，不到1年關門，像這樣的環保紀錄叫居民如何放心？

東泰說明會中，鄭啟東再三請居民相信工廠做好環保的誠意，並稱「還沒做就反對，怎麼知道工廠能不能做好汙染防治？先讓工廠動工，會做給大家看。」居民都不被接受，紛紛嗆聲；鄉民代表林清在上前表示，工廠宣稱縣長王惠美、鄉長洪和炉都同意復工，實情確非如此，廠方還沒復工就公然說謊，誠信很有問題。

東泰生產課副總林明仁保證，已針對過去的事情徹底檢討，未來工廠會做到0排放，100%回收廢水，廠內設置約5000噸貯水池收集回收水、雨水，每天只使用200噸自來水挹補，不會造成廢水汙染，也不會跟民眾搶大量民生用水；其次是加裝隔音設備阻絕噪音，符合環保規定。

林明仁說，以前東泰的臭味，應該是被鄰近養雞場牽拖，民眾誤把養雞場臭味當作紙廠製造臭味，工廠已針對汙水、噪音、臭味投入約8000萬元汙染防治設備，可以有效控制不再汙染地方。

彰化縣環保局在同一時間發布聲明，東泰紙廠2013年到2014年被環保局查獲5次違反水汙染防治法，共計開立2次繞流排放未經處理廢水及3次未取得水汙染防治許可證逕自排放廢水，總計裁處金額為102萬元，除了勒令停止試俥，也駁回申請水許可。

東泰紙廠2018年6月19日重新提出水汙染防治許可證申請，「因先前多次違反環保法令遭裁處在案，並在申請階段發生多次民眾抗爭圍廠事件」為避免日後持續發生陳抗情事，這次要求東泰依公害糾紛處理法第30條規定，必須檢具和在地政府機關或團體簽訂環境保護協定，並經民事法庭公證生效相關資料，結果東泰提不出環保協定，2019年4月又被駁回水許可申請。