植物醫師下鄉！南投集集迎來鄉鎮首位 協助防治病蟲害

南投縣集集鎮有許多珍貴老樹、行道樹生長不良，在特生中心協助下，剛取得台大植物醫學碩士的陳佳翰，成為鄉鎮公所第一位報到的植物醫師，陳佳翰表示，未來將在集集鎮駐點3年，已本身專長協助鎮內農業的病蟲害與栽培管理、農民生物防治，更投入疣胸琉璃蟻防治、友善石虎生態服務給付保育等工作。

鎮長陳紀衡說，集集鎮耕地面積約2500公頃，人口僅1萬餘人，8成以上人口以務農為主，主要經濟作物為香蕉、芭樂與紅龍果等，其他農產還有蔬菜、柑橘、稻米、糯米荔枝、蓮霧、酪梨等，是屬於面積小而易執行共同防治、人口少卻勞動效益高的區域。

由於對植物醫師有極大的需求，集集鎮公所在特生中心的協助下，是全台少數申請到「植物醫生」的鄉鎮公所，在農委會「動植物防疫檢疫局補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」下，順利申請到植物醫師駐點，不僅可讓集集鎮的農業更升級，特生中心並同意出借實驗儀器與培訓指導。

主要工作不只配合特生中心，為守護珍貴老樹與生長不良的行道樹，培育植物醫師進行樹木病害（褐根病、根基腐病與白紋羽病等）非農藥防治篩選測試，進一步透過植物醫學專業知識及豐富的經驗進行診療，可幫助農友們降低營養劑、肥料、農藥的使用，進而減少影響食用安全與環境汙染。