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中市大安濱海樂園海線環境教育課程 6月開放申請

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大安濱海樂園去年通過行政院環境保護署認證，成為中市首例「海線景點」環境教育設施場所。圖／台中市觀旅局提供
大安濱海樂園去年通過行政院環境保護署認證，成為中市首例「海線景點」環境教育設施場所。圖／台中市觀旅局提供

在海洋委員會的協助下，台中大安濱海樂園去年通過行政院環保署認證，成為中市首例「海線景點」環境教育設施場所，園區內規畫數套環境教育課程，預計今年6月份正式開放民眾申請。

台中市觀旅局長韓育琪表示，大安風景區擁有豐富濱海生態、海天一線沙灘、多元環境面貌，每到假日總是吸引眾多遊客遊玩，有獨特人文歷史、自然生態景點、海洋特色觀光活動及豪華濱海露營區，讓大安濱海樂園成為兼具「生態旅遊」、「親水體驗」、「環境教育」及「露營活動」的絕佳觀光勝地。

大安濱海樂園環境教育設施場所預計開放三套環境教育課程，分別是「海洋無塑愛大安」、「大安海濱的秘密」及「大安綠能用風發電」，三套課程專門為國小學生設計，如有環境教育時數的需求，可向大安濱海樂園委外營運廠商─向海那漾股份有限公司提出申請，將由向海那漾專業團隊帶領學員體驗海洋環境教育的樂趣，預計6月正式開放，詳細申請流程及收費方式請持續關注向海那漾股份有限公司官網https://www.nayangbeach.com.tw/。

中市觀旅局表示，大安濱海樂園以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，結合海洋環教、濱海生態、自然人文提供多元化的環境教育課程，為讓民眾有更好的課程體驗，大安濱海旅客服務中心去年11月起進行室內整修之工程施作，完工後民眾可一邊享受豪華露營一邊體驗環境教育。

露營區 行政院 願景

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