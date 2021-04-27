影／捨高薪行醫梨山17年！熱血牙醫曝留下來的心酸理由

台中市梨山衛生所牙醫蔡榮發捨大醫院工作，服務梨山17年，建置衛生所牙醫門診、兩處巡迴醫療站，病歷人數激增七倍，今年9月屆齡退休的他，因為沒人接棒，決定留下來，繼續服務梨山民眾。

蔡榮發說，梨山因交通就醫不方便，發現有學童回家要坐流籠，牙痛只能一直忍，家長也很苦惱，沒辦法即刻帶孩子下山就醫，他屆齡退休，但想到沒有其他醫師願意接棒，剛好他符合衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」鼓勵退休公費醫師繼續留任，因此留下來繼續服務。

蔡榮發說明，他原本在醫院工作，手下有四名醫師，最高記錄一個月1000人次，但忙碌的工作帶來腰椎、頸椎職業傷害，但退休又嫌太早，剛好台中市衛生局有一個公醫職缺，當時梨山沒有固定牙醫師駐診，由台中縣公會召集數名熱心牙醫師利用假日輪流上山義診，難以滿足需求，因此決定為偏鄉民眾服務。

蔡榮發回想，他剛到梨山衛生所報到時，從台中市區開車要從中投到南投草屯，走埔里經霧社到合歡山，再繞到梨山，梨山最初的就診人數每月不足百人，病歷用一個籃子都裝不滿。

蔡榮發說，2007年11月，他開始牙科巡迴醫療，進駐梨山國中小，利用學校樓梯下方的儲藏室充做巡迴醫療站，剛開始患者不多，「等學生下課」，後透過接手衛生所汰換下來的牙科治療椅，山上一早起來水很冷，學童沒有辦法好好刷牙，他邊治療邊衛教，先後建立梨山國中小、平等國小等兩處巡迴醫療站。

他指出，如今病歷櫃已擴充到四個大櫃，診療室也擴充為包括診療室、消毒室、病歷室、儲藏室，周一到周五共10個診次，含兩次夜診及三次巡診，已能滿足當地需求，就診人數從每月不足百人， 增加到每月約240人。