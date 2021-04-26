生人迴避 大村鄉送肉粽走台76快速道直達鹿港　

彰化又有「送肉粽」，臉書社群「大村人」網友PO文指稱，4月28日（星期三）晚上10點大村鄉擺塘村有村民辦理「送肉粽」儀式，將經由擺塘巷轉員埔路接台76線道路，到鹿港鎮送走亡靈，平常或周三晚上通行這條路線的民眾最好避開，改走別條道路。

PO文指出，擺塘村「送肉粽」儀式從擺塘巷出發，進入員林大道轉員埔路，經由台76線快速道路直達鹿港，PO文的網友好心提醒夜校生改走別的道路，當天晚上會通過「送肉粽」路線的民眾最好繞道通行。

鄉公所人員今天晚上證實，擺塘村確有「送肉粽」一事，據了解是一名八旬男姓鄉民，至於為何輕生則未進一步了解，因為家屬居喪期間，大家不好多作打擾，因此不了解「送肉粽」事宜和路線。

「送肉粽」原本是鹿港地區習俗，用意是送走造成人類輕生的煞氣，一定要由法力高強的法師押陣送到海邊，沿街庄頭廟宇神明派員鎮守入口以免煞氣闖入。傳統習俗上，「送肉粽」不能只送到通往海邊的河流溪畔，也不能送到距離出海口很近的地方，必須送到海邊，民間相信若沒送到海邊，煞氣將亂竄，繼續危害人間。

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