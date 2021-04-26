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中榮護師節前獲贈貼心禮 背後有這個故事

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中企業界人士江錫昌與賴炳輝協助台中榮總護師宿舍交誼廳翻新，上午由院長陳適安（中）親自主持受贈典禮。圖／台中榮總提供
台中企業界人士江錫昌與賴炳輝協助台中榮總護師宿舍交誼廳翻新，上午由院長陳適安（中）親自主持受贈典禮。圖／台中榮總提供

護師節前，台中榮總護理師們今天收到了一份貼心的禮物，那就是他們使用達30年的護師宿舍交誼廳終於煥然一新了，讓他們無論再忙、再累，下班回到宿舍後，能夠充份的放鬆、紓壓，也才能快速充電後再回到崗位上。

會有這份禮物，得自於企業界人士江錫昌與賴炳輝的捐贈，上午並由院長陳適安親自主持受贈典禮，江錫昌還在典禮上透露此次捐贈的一段因緣。

經營群大報關公司的江錫昌說，幾年前他因為心臟病突發頻臨猝死，經救護車緊急送至台中榮總插管、低溫治療後，死而復生；讓他很感謝台中榮總醫療人員的救命之恩。

但是，回家後因為仍常常覺得心臟不舒服，因此前往台北榮總向心臟科名醫、當時的副院長陳適安求助，經過陳適安獨創的電燒術治療，使他從此不再為心臟病所苦，現在無論是工作、打球、運動都沒問題。陳適安日前調升台中榮總院長後，他感覺更安心。

江錫昌說，因為十分感念住院期間護理人員無微不至的照顧，因此特別在此次護師節前邀約好友、晶華家具董事長賴炳輝一起協助優化台中榮總的護師宿舍，以表示對護理師滿滿的支持，也希望藉此能拋磚引玉，有更多企業一同加入提昇友善醫療職場的行列。

陳適安說，台中榮總有護理人員約2000人，住宿的有400多人，江錫昌與賴炳輝兩位董事長此次為幸福醫療職場加分，鼓舞了護理師們的士氣，也是護師節前一份最佳的禮物。院方感謝所有肯定醫護團隊的民眾與捐款者，期待未來以能以該院精湛的醫術與高品質的照護，為更多榮民與民眾服務。

台中企業界人士江錫昌與賴炳輝協助台中榮總護師宿舍交誼廳翻新，護理師們有更佳的住宿環境。圖／台中榮總提供
台中企業界人士江錫昌與賴炳輝協助台中榮總護師宿舍交誼廳翻新，護理師們有更佳的住宿環境。圖／台中榮總提供

台中榮總 護理師 宿舍

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