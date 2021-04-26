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影／中火增氣中市府都審會把關 盧秀燕：增氣減煤絕不妥協

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨議員抗議台電只增天然氣機組，卻不減燃煤機組。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員抗議台電只增天然氣機組，卻不減燃煤機組。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行定期會專案報告，藍綠議員關切市府「都市設計審議委員會」審查中火增建燃氣機組案；國民黨議員批台電針對排審案件 「放話」台中電廠發電量已是全國數一數二，台中人受害還不夠？民進黨議員則指台中電廠燃氣機組去年3月至今已7次掛件，卻被杯葛刁難，批市府濫權擴權。

台中市長盧秀燕表示，台電公司前年在通霄電廠先拆後建，為何對台中卻有不同標準？大家都只提增氣，卻都不承諾要拆；燃煤拆得快，燃氣才能建得快，否則不減碳，空品難解，台中市政府不能當歷史罪人。她強調，市府堅決守護市民健康與權益，「絕不妥協也無所畏懼！」綠營則反駁，通霄電廠本來就是天然氣廠，不能類比。

台中電廠新建燃氣機組計畫，市府要求以港埠專用區內目的事業主管機關列出重大建設，應依規定辦都市設計審議。

台中市議會今進行專案報告，國民黨多位議員指出，為何台電未經都市設計審議就進行發包，議員譴責台電，拒絕中火發電機只增天然氣機組卻未提出減燃煤機組，傷害台中人健康。

民進黨議員則指出，台中電廠燃氣機組去年3月至今已7次掛件，卻被杯葛刁難，批市府濫權且擴權。議員並質疑市府都審會7位府內委員都是都發局、交通局、建設局代表，14位外聘委員也都是建築、不動產相關，沒有相關環保背景，中火設天然機組已超出都審法定範圍，這是惡意阻擋燃氣機組。

都發局強調，台中市政府為維護海岸景觀，對於台中港各項重大建設案均審慎把關，並按照法定程序審議，由於中火新建燃氣機組及液化天然氣設備等大型設施，對於台中港海岸環境及景觀影響甚鉅，台電去年提出報告書尚缺設施設置前後染汙等相關數據，市府依規請台電補正後，目前已針對環保設施及資源再利用配置計畫進行檢核，待內容無誤後將提送都審港埠專案小組審議。

都發局長黃文彬指出，燃氣機組審議內容包括環境保護、資源再利用、景觀維護等，均會在都審法規下依法審議，其中環境污染部分會請主管機關環保局提供意見；另外都市景觀也會邀請相關專業機關與人員列席，按照程序辦理。

國民黨議員抗議台電不能只增天然氣機組，卻不減燃煤機組。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員抗議台電不能只增天然氣機組，卻不減燃煤機組。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員指市府「卡關」中火天然機組，任由都審會沒環保背景之下濫權。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員指市府「卡關」中火天然機組，任由都審會沒環保背景之下濫權。記者陳秋雲／攝影

台電 台中市 中火

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