楊瓊瓔為后里爭取新醫院與長照機構 協助豐原醫院升格

立委楊瓊瓔為台中后里爭取新建醫院與長照機構，今天和衛福部長陳時中等人到現地考察，並呼籲衛福部要協助豐原醫院升格「準醫學中心」，實質提升豐原及山城地區，和未來后里醫院的醫療品質與環境。

立委楊瓊瓔今天和衛環委員會召委陳玉珍與衛福部陳時中部長等，到衛生福利部豐原醫院新建后里分院與長照機構基地進行考察，了解目前后里地區的醫療及長期照護辦理執行情形，針對后里地區醫療資源概況進行意見交流。

楊瓊瓔委員呼籲衛福部應該要協助並規劃讓豐原醫院朝向「準醫學中心」的方向來努力，實質的提升豐原及山城地區甚至后里醫院的醫療品質與環境，楊瓊瓔說，這次現勘考察排除很多障礙，會中也達成共識，立委在中央爭取「帶頭拚」，希望給地方更多發展。

立法院衛環委員會召委陳玉珍說，后里區人口約5萬5千人，行政轄區共有18個里，屬於標準的高齡鄉鎮型的社會，后里區塊生活機能便利，加上中部科學園區的進駐， 人口成長迅速，當地僅有約 45 家診所及衛生所可提供醫療服務，無任何一家區域或地區醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，急重症患者仍須跨區治療，希望透過后里分院及長照機構的設立，能提升在地醫療能量，保障在地民眾緊急需求時的黃金治療時間，后里在地的楊瓊瓔立委積極爭取后里的醫療服務，提升醫療品質，楊瓊瓔委員就是后里醫療服務人員們及鄉親們最強而有力的醫療後盾。

陳時中表示，衛福部對於提升后里的醫療一直不斷努力，尤其又有楊瓊瓔員長期在立法院強力監督與要求，更是不敢鬆懈，不只是后里地區，其實整個台灣已經邁入高齡社會，期待社區居民要活得久，更要活得健康，要達到這樣的目標，就必須有更好的整合性照護。

陳時中說感謝豐原醫院積極爭取后里地區增設住宿型長照機構及醫院，也獲得行政院15億434萬3000元全額經費，預計住宿型長照機構明年初動工，民國112年底完工啟用，后里醫院部分111年取得匡列預算及土地變更、112年建築設計、113年至115年興建、116年正式營運；陳時中強調，大家要有信心，豐原醫院是好醫院，衛福部在楊瓊瓔委員的督促下，會在投注更多資源及經費，保證一定做到醫學中心等級的醫院。