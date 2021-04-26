青蔥廢棄物腐爛惡臭 彰化蔬菜產區民眾怨言四起

彰化縣是全台青蔥種植面積和產量最高的縣市，近日發生大量青蔥老葉被丟棄區域排水，今年旱災沒雨水，青蔥老葉腐爛臭氣沖天，民眾抱怨連連，環保局希望防患未然，縣政府農業處今天表示，將透過鄉鎮農會、產銷班、果菜市場加強輔導農民處理青蔥廢棄物。

青蔥是中式料理不可或缺的辛香料，全台種植面積約4300公頃，彰化縣1769公頃排名第一，其次依序是雲林縣1272公頃、宜蘭縣566公頃，都因青蔥老葉處理問題而頭大。

今年台灣旱象嚴重，各河川、區排水量遽減，水位下降，彰化縣青蔥重要產地的溪湖鎮等鄉鎮區域排水被丟棄青蔥老葉等蔬菜廢棄物，尤其是青蔥老葉腐爛發酵，氣味特別難聞，比動物排泄物還臭，今年沒雨水，沖不走，大量沈積在河川和區排，周邊居民叫苦連天，社區交流時才知宜蘭縣也把處理青蔥當成痛處。

台中區農業改良場助理研究員錢昌聖說，青蔥採收後農民做初級處理，剝除老葉、黃葉、賣相不好的葉子，因青蔥葉子有臘質具保水性，耐旱，廢棄葉子量多時不易失水，分解慢，又青蔥富含硫化物，纖維質多，新鮮的時候有香味，腐爛時間長又臭，其實菜葉可被分解，但要做好掩埋等堆肥處理。

被丟進區排的青蔥發臭可長達半個月以上，民眾要求鄉鎮清潔隊打撈，管理基層清潔隊的彰化縣環保局認為那是農業廢棄物，不是一般民生廢棄物，應由農政單位處理，不能都丟給環保單位。

農業處長邱奕志的家鄉在宜蘭縣，從小看農民處理青蔥，在田邊砌造水泥槽堆，把青蔥等廢棄蔬菜放入後覆蓋泥土堆肥。他表示，青蔥腐爛發酵需要一段時間，確實味道很不好聞，這是沒辦法的事，彰化縣的青蔥處理問題，農業處將透過農 會、產銷班、果菜市場等管道，輔導農民和菜販做好回收，運到堆肥場掩埋，若有亂丟行為，由環保局直接開單告發。