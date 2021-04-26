南投鄉長涉貪將停職 地方陳情縣府建議派代人選

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉嫌貪汙等罪嫌，一審判刑18年6月，依規定須停止鄉長職務派代；前立委林春德今與逾20名鄉民向縣長林明溱陳情，建議當地為原民鄉，縣府應指派具原民背景、有經驗的人代理鄉長；林則表示，他會慎重考慮。

吳文忠因涉嫌工程發包收取廠商回扣，去年3月10日因遭檢方羈押，同年5月13日偵查終結，但因涉貪情節重大將其起訴續押，今年2月23日因辯論終結予以100萬元交保，羈押達350天才重獲自由，並於3月4日復職。

但一審結果在本月22日出爐，吳被台中地院依貪汙等16罪判刑18年6月，褫奪公權5年；南投縣民政處表示，收到法院判決書後會依「地方制度法」第78條規定，依規定將吳文忠停職，並派人代理鄉長職務，以維持鄉政運作。

針對仁愛鄉長簽辦停職日期和派代人選，縣府目前尚在研議中，前立委林春德今會同前鄉長江子信、前鄉長陳國雄、鄉農會總幹事戴錦稔、鄉代表及村長聯誼會代表等一行20多人今到縣府陳情，盼縣府指派代理鄉長應尊重地方聲音。

林春德說，先前仁愛鄉長停職期間，縣府曾兩度指派代理鄉長，代理人選卻沒有原住民背景，地方其實有不同意見，但因未能在派代前反映，鄉民只能默默接受，唯恐這次又出現類似狀況，因此眾人專程到縣府陳情，如實傳遞地方鄉親聲音。