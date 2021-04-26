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市立老人與復健醫院6月拆 綠營要配套 市府：逐周列管

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員曾朝榮（中）等人質疑台中老人醫院、台中市立復健醫院將拆除改建，患者與員工權益看不到配套。衛生局回應逐周列管中。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員曾朝榮（中）等人質疑台中老人醫院、台中市立復健醫院將拆除改建，患者與員工權益看不到配套。衛生局回應逐周列管中。記者陳秋雲／攝影

台中市立老人醫院、台中市立復健醫院今年6月底將關閉，改建市立醫院，議員曾朝榮、王立任等人質疑患者與醫護人員何處去，關切市府配套措施。議員指市府「說關就關，不負責任」要求市府盡快提出配套，在關院前無縫接軌，兼顧患者、現職醫護人員，勞工權益，讓病患家屬能安心。市長盧秀燕說，老人醫院等結構老舊，有耐震補強的安全問題，另兩院OT機構是弘光與澄清醫院，院方應負責安置患者家屬。

議員曾朝榮表示，目前六都中，僅桃園市及台中市未設立市立醫院，因應高齡化社會的來臨，更需提供全方位老人醫療照護服務的計劃，照顧市民健康，邁向健康高齡友善城市。

議員曾朝榮、王立任說，最近兩家醫院要關閉，50名以上的患者家屬急著找下個安置地點，議員協助，體會到 一床難求的困境。兩位議員要求市府不能說關就關，建築結構安全很重要，但員工與患者的安置也重要，他們認為，市府不能全推給醫院，還有兩個月時間，家屬的著急可想而知。

衛生局長曾梓展表示，全面盤點可安置的院所，目前衛生局逐周列管，追蹤兩家醫院針對患者的安置，衛生局會緊盯進度，保證沒有問題。

曾梓展說，因兩家醫院鄰近車籠埔斷層帶，的結構確有危險，院內牆上出現多處斜向與垂直列縫，且伸縮縫處磁磚裂損嚴重，再投資效率低，且現有設備老舊，因應未來長照資源需求，改建市立老人復健醫院。

衛生局指出，老人復健醫 以發展老年為主的急症醫療、發展老年慢性醫學、銜接長照服務，並肩負起公家醫院公共衛生責任，衛福部今年2月23日許可。

衛生局 患者 復健

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