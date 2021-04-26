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南投偏鄉物理治療部分負擔只要50元 老人復健大福音

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣衛生局提供
國姓鄉衛生所得到埔里基督教醫院支持，成立國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔。圖／南投縣衛生局提供

南投縣偏鄉醫療資源嚴重不足，2年多前與醫療院所合作模式，首度在魚池鄉設立埔榮物理治療所後，上周得到埔里基督教醫院支持，打造全國第二個國姓埔基物理治療所，協助減輕高齡老人的就醫負擔，獲中央健康保險署同意物理治療服務比照西醫診所部分負擔，未來民眾到魚池鄉及國姓鄉物理治療，僅需支付部分負擔50元。

衛生局長黃昭郎指出，縣內各鄉鎮普遍出現高齡化，老年人常因老化有復健需求，因醫療資源不足，再加上交通不便，使得就醫復健顯得困難，為讓農民因長時間農耕所造成的身體傷害，能與都會區民眾享有同等復健醫療服務，復健資源社區化，陸續於偏鄉地區設置物理治療所，布建偏鄉物理治療服務。

黃昭郎表示，魚池鄉衛生所開設埔榮物理治療所，國姓鄉衛生所開設埔基國姓物理治療所，分別提供復健巡迴醫療服務，開設迄今已提供2759人次巡迴醫療及1萬8760人次物理治療服務，提供高齡長者就近性復健治療，解決復健醫療資源不均。

南投衛生局考量偏鄉開設物理治療所雖提供可近性服務，惟民眾就診應自行負擔費用比照地區醫院80元、區域醫院收費240元，造成經濟負擔壓力，經向中央爭取後，衛福部同意嘉惠南投縣內有復健需求民眾，比照西醫診所部分負擔，未來民眾到魚池鄉及國姓鄉物理治療，僅需支付部分負擔50元，是偏鄉高齡醫療的福音。

復健 衛生所

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