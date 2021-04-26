大里多一處工地供水 明起每日提供15噸民生用水

台中市建築工地水源再增一處！目前正在大里德芳南路開工的沅林建設公司的工地經過裝設淨水設備，並完成水質檢驗後，預計明天即可對外開放，每天產出約15噸的民生用水。以一個家庭每天1噸用水量計算，約可供15個家庭使用。

此案經市議員李天生和國光里長魏益川牽線，沅林建設亦樂意提供水源供大眾使用。李天生說，沅林建設在大里興建24層大樓，地下水豐沛，因此和魏益川共同向水利局爭取裝設一套淨水設備，在枯水期間免費供應鄉親使用，協助大家渡過缺水危機。

魏益川強調，在獲悉水利局緊急採購10部Qwater小型移動式淨水設備後，立刻反映李天生議員協助爭取在沅林建築工地裝設1部，提供鄉親乾淨民生用水，目前由環保局進行水質檢驗中，除提供大里鄉親使用外，並歡迎霧峰其他地區民眾前來取用。

沅林建設人員強調，沅林建設並願意全額支負擔設備運轉電費，善盡企業社會責任。

水利局說，在考量水質、水量穩定、腹地大小及取水動線等條件後，同意在沅林建築工地設置小型移動式淨水設備，取水口設置於德芳南路人行道，將在環保局完成水質檢驗後對外開放用。

此外，水利局預計於 4 月底前設置完成成10 部小型移動式淨水設備，屆時每日將可提供150 噸民生用水供民眾取用，但飲用前請先煮沸，不要直接生飲，同時也呼籲民眾節約用水。