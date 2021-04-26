南投仁愛鄉長涉賄 地方盼指派適合代理人選

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉賄一審遭重判18年半。地方人士今天向縣府陳情，希望指派有原民背景適合代理鄉長人選；縣長林明溱回應，為了地方整體發展，會慎重考慮人選。

對於地方上聲音，林明溱說，仁愛鄉包括力行產業道路整建、鄉農會對面土地建設案、清境高空步道興建停車場等基層建設要推動，需要有經驗的人配合，對於代理鄉長一事，會以仁愛鄉整體發展為前提慎重考慮。

吳文忠涉收回扣和索賄，被羈押350天，今年2月才復職，但上週台中地院審結判刑18年6個月，全案可上訴。南投縣府須在收到判決書後予以停職並派代理鄉長，目前縣府還在簽辦停職日期和派代人選。

前立委林春德、鄉農會總幹事戴錦稔、前鄉長江子信、前鄉長陳國雄，以及鄉代表及村長聯誼會代表等20多人一早前往縣府陳情，希望指派適合的代理人選。

林春德說，代理鄉長人選要有原住民背景外、也要有相關經驗，才能帶動仁愛鄉發展。過去縣府指派代理人選沒有原住民背景，地方出現不同聲音，希望縣府重視這個問題。