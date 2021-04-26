「玄璣公園在北斗」內嵌鎮長名字挨批 公所將修改

彰化縣北斗鎮新近完成啟用的玄璣公園，因對外Slogan「玄璣公園在北斗」鑲嵌鎮長李玄在的名字，引起網友議論，今天鎮長李玄在和鎮公所建設團隊到玄璣公園，表示開會討論後，將修改玄璣公園入口意象，其餘也作局部修正以順應民意。

玄璣公園土地屬於文教用土也，地主包括北斗鎮、二林鎮等周邊八鄉鎮，北斗鎮「近水樓台」申請開闢公園，鎮公所動支鎮庫經費1000萬元整理，今年4月17日風光啟用，不過「玄璣公園在北斗」的名稱在網路引起物議，挨批是故意迎逢鎮長「馬屁文化」，支持鎮公所的民眾則認為想太多。

鎮公所今天表示，整個名稱經過工程諮詢委員會議，委員有外聘專家學者也有鎮公所人員，合議產生的結果，公園工程剛完工，保固期間動支經費翻新，將被上級檢討浪費公帑和糾正，既然民眾有不同看法，鎮公所會局部修改玄璣公園入口意象。

鎮公所人員透露，整理公園並不容易，因土地分屬八鄉鎮公所，除了北斗鎮，並無其它鄉鎮公所積極介入，導致土地長期遭占用和長草，鎮公所規畫闢建公園的消息傳出，被部分占用戶搶先一步向文化局提報公園內有四幢公有老建物為文化資產，阻止開闢公園，希望繼續留在原地，文資委員會實地勘查，認為達不到被保護的標準，鎮公所才順利拆除老建物。