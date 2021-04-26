茭白筍田的晨曦 南投忠孝國小音樂會親師生共演

南投縣忠孝國小近年在前國立台灣交響樂團大提琴首席張丁和及其兒女張家綸、張家琦指導下發展提琴教育，近期以「茭白筍田的晨曦」音樂會展現成果，校長曾元信今表示，不只師生，連家長也上台演出，完成難得的親師生共演創舉。

忠孝國小指出，該校是位居埔里鎮郊，是國小部不到百人，被茭白筍田、甘蔗田及菜田環抱的典型農村小學，但校方近年發展合唱團、橋牌社、獨輪車社等多元社團，更在音樂家張丁和協助下，發展涵蓋學生、老師及家長的親師生弦樂團。

82歲張丁和是台灣省立交響樂團（國立台灣交響樂團前身）的大提琴首席，退休後在埔里置產，發現偏鄉資源不足，音樂教育匱乏，因緣際會下至該校教孩子，未料連家長、老師都想學，因此趨近義務的開設成人班，校長曾元信也是學員。

校長曾元信說，張丁和每周3天指導拉大提琴，其兒女張家綸、張家琦分別專精於小提琴、中提琴，有時也被他找來授課，更發展成難得的親師生弦樂團，今年首次嘗試親師生共演，24日晚在埔里藝文中心辦理「茭白筍田的晨曦」音樂會。

校內親師生經分班、團體指導及練習，串連校內合唱團多元展演有弦樂合奏、陶笛、響笛、韻律、英語戲劇及合唱，由學生外、還有老師及家長，甚至前校長、前家長會長等也參與音樂演出，共同完成一首首動聽迷人、動感十足的樂曲。