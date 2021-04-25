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迎接台中捷運新生活 台中脈動演唱會文心森林登場

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運今天正式通車，市府舉辦「台中脈動演唱會」迎接台中交通新紀元。圖/台中市政府提供
台中捷運今天正式通車，市府舉辦「台中脈動演唱會」迎接台中交通新紀元。圖/台中市政府提供

台中捷運綠線25日中午12點正式通車營運，台中捷運公司晚間7點在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團麋先生MIXER、全能女孩黃于恩（溫妮）及「聲林之王」人氣選手登台演出。市長盧秀燕希望民眾共同迎接台中捷運新生活，慶祝屬於台中的夜晚。

盧秀燕開場表示，她只講1分鐘，感謝大家參與台中捷運通車盛事。簡短致詞後與現場民眾比愛心大合照，記錄捷運通車夜熱鬧慶典。

台中捷運公司指出，「台中脈動」演唱會由金曲樂團麋先生MIXER領銜，首張專輯「馬戲團運動」獲第25屆金曲獎最佳樂團，自2017至2020年「搖滾台中」出場嘉賓，為台中市民最喜愛的樂團之一。熱唱六首爆紅曲目，包括「loVSer」「廢廢」「聲音」「Hello」「嗜愛動物」還有而與任賢齊合作的熱血防疫金曲「2020再出發」。

Instagram追隨者超過88萬人的黃于恩（溫妮）登台演出，歌曲有破百萬點閱的「問你喲」「未完成」「朗朗傷口」等多首自創曲，展現八年級生的動感活力。

「聲林之王」穿透系女聲李佳歡、畢業歌女神許維芳、唱跳舞姬牙牙林怡廷、嘻哈新勢力吳霏、溫暖男聲鄭可強、國民妹妹陳思綾輪番上台。

市府交通局表示，捷運綠線只是台中軌道第一個起點，未來捷運藍線將自台中火車站行經台灣大道，與綠線交會形成十字路網最後抵達台中港，全長24.8公里，共設20座車站。

捷運橘線則將自省議會紀念園行經中清路，與綠線交會後抵達台中國際機場，全長約29.2公里，共設26座車站；另外後續綠線將往北延伸到大坑、往南到彰化，建設大台中交通網。

台中捷運今天正式通車，市府舉辦「台中脈動演唱會」迎接台中交通新紀元。圖/台中市政府提供
台中捷運今天正式通車，市府舉辦「台中脈動演唱會」迎接台中交通新紀元。圖/台中市政府提供

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