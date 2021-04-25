台中市國光地下道填平 4月27日至9月23日施工全封閉
台中市國光路地下道填平工程進度超前，第2階段施工預計從4月27日至9月23日全面封閉地下道及建國南北路，施工區域周邊僅留設通道供住戶正常通行，用路人須提前改道。
建設局長陳大田表示，建設局從2019年底啟動5處地下道填平作業以來，已完成圓環北路、太原路、建成路及五權路共4處地下道。國光路地下道填平後將串聯西區南區，同時銜接鐵路高架下方綠廊帶，再搭配雨水下水道及寬頻管道建置，提升整體區域發展與生活品質。
建設局提醒用路人，由國光路往北行駛駕駛，可改道右轉復興路三段，再左轉正義街至康樂街；由林森路往南行駛駕駛，可改道右轉自由路，再左轉公館路至學府路。相關改道資訊可至台中市政府建設局網站(https://www.construction.taichung.gov.tw/27769/27772/27775/1763087/) 查詢。
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