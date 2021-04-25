快訊

65名學生和染疫機師同場清真寺活動 台科大緊急消毒

路易莎三重麵包工廠 傳8員工一氧化碳中毒送醫

台中市國光地下道填平 4月27日至9月23日施工全封閉

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設局4月27日到9月23日填平國光地下道，地下車道全數封閉。圖/台中市建設局提供
台中市建設局4月27日到9月23日填平國光地下道，地下車道全數封閉。圖/台中市建設局提供

台中市國光路地下道填平工程進度超前，第2階段施工預計從4月27日至9月23日全面封閉地下道及建國南北路，施工區域周邊僅留設通道供住戶正常通行，用路人須提前改道。

建設局長陳大田表示，建設局從2019年底啟動5處地下道填平作業以來，已完成圓環北路、太原路、建成路及五權路共4處地下道。國光路地下道填平後將串聯西區南區，同時銜接鐵路高架下方綠廊帶，再搭配雨水下水道及寬頻管道建置，提升整體區域發展與生活品質。

建設局提醒用路人，由國光路往北行駛駕駛，可改道右轉復興路三段，再左轉正義街至康樂街；由林森路往南行駛駕駛，可改道右轉自由路，再左轉公館路至學府路。相關改道資訊可至台中市政府建設局網站(https://www.construction.taichung.gov.tw/27769/27772/27775/1763087/) 查詢。

台中市

延伸閱讀

影／基隆東岸停車場通往廟口地下道 沒下雨竟水淹腳踝

相關新聞

好神！天降甘霖 彰化南瑤宮媽祖潦溪「遇雨則發」

真的好神！面對今年苦旱，彰化南瑤宮媽祖8天7夜徒步笨港進香之旅，除祭出86年前的「雨帆旗」外，回鑾循古例「三媽進香愛潦溪...

影／不是收張罰單就沒事 拖吊車上合歡山抓違停

合歡山杜鵑盛放，遊客爭相上山賞花，車流大量湧入，警方全力疏導交通仍因山區路幅狹窄，停車空間有限，甚至部分駕駛恣意違停，塞...

扯！砂石車沿路狂「拉屎」 彰化市中央陸橋成爛泥巴路

超誇張！一輛滿載超過30噸廢泥土的砂石車，疑因車斗尾門故障或未關，今天下午2時9分許在爬上彰化市中央陸橋時，廢土沿著傾瀉...

影／對岸拒收台鳳梨 陳吉仲：產地價更勝2年前

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，為擴大行銷國內市場，南投縣農會今舉辦大型鳳梨促銷活動，農委會主委陳吉仲到場並表示，對岸拒收台鳳...

迎接台中捷運新生活 台中脈動演唱會文心森林登場

台中捷運綠線25日中午12點正式通車營運，台中捷運公司晚間7點在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團...

影／台中捷運正式營運 前總統馬英九現身試乘

台中捷運今天中午正式營運，前總統馬英九也現身試乘，他先到投幣機儲值百元面額，然後在中捷董事長林志盈的陪同下，從市政府站搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。