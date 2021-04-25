好神！天降甘霖 彰化南瑤宮媽祖潦溪「遇雨則發」

真的好神！面對今年苦旱，彰化南瑤宮媽祖8天7夜徒步笨港進香之旅，除祭出86年前的「雨帆旗」外，回鑾循古例「三媽進香愛潦溪」，上萬信眾於4月23日晚上跟著「彰化媽」，橫渡濁水溪，果真「遇水則發」，今天（25日）回鑾彰化市前，約下午1時飄下毛毛雨，信眾都說「媽祖好靈，果然下了甘霖」，也期待近日帶來更豐沛的雨量。

彰化南瑤宮辛丑年「百年徒步古香路」8天7夜笨港進香活動，從彰化、雲林到嘉義，途經25個鄉鎮市，往返長達近300公里長途跋渉，進香隊伍隨著全台最長的頭旗竿（篙）以及南瑤宮大公、接駕友宮、新大媽、老六媽、聖三媽與新三媽的鑾轎與陣頭，4月25日下午2點多，浩浩蕩蕩沿大埔路進入彰化市區，沿途信眾香案膜拜，各宮廟陣頭接駕，好不熱鬧。

相對於很多媽祖廟以鞭炮煙火接駕，南瑤宮媽祖進香隊伍約下午5點多的傍晚時分，行經民生路與中華路口時，包括進香主委彰化市長林世賢以及數百名信眾，大家手捧著鮮花，朝著媽祖鑾轎方向鑾轎上的媽祖神像虔誠地「跪拜」，展現對媽祖最高的敬意，場面感人，也為此次笨港進香回鑾掀起最高潮，媽祖鑾駕深夜回鑾南瑤宮安座，順利圓滿完成此次進香之旅。

在民間說法，媽祖是雨神，在台灣尤其是中部因乾旱實施限水之際，信眾對於媽祖進香遶境，期待媽祖庇佑下甘霖，一解旱象，除了在去程中，祭出有86年歷史「老大媽」祈雨使用的「雨帆旗」，更期待循「三媽愛潦溪 」傳統，在23日晚間回鑾，從雲林縣莿桐饒平村「潦」過濁水溪之後，帶來甘霖。