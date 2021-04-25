老舊文具店變身暖心故事屋 提供平台展售小農產品

彰化縣二水鄉源泉社區推動社區營造，將原本荒廢的老文具店整修後做為故事屋，今天開張試營運，社區理事長賴昭旭說，社區成立這間暖心故事屋未來也將做為行銷產業和旅遊借問站，並推廣在地小旅行。

賴昭旭說，這間荒廢的文具店有個暖心故事，文具店的原主人鄭媽媽從70年代就在偏遠的源泉社區開文具店，為了讓小朋友買文具方便，每天營業到晚上9點，鄭媽媽曾說，堅持開這家小文具店就是希望孩子們不用為了一、二樣小文具就得跑到市區街上，晚上臨時缺文具時也能就近買到。

但9年前鄭媽媽過世，文具店一直荒廢，賴昭旭說，他和已移居到外地的家人連絡上，家人同意讓社區再使用文具店做為公共服務空間，也有一家台中營造商認同他們在偏鄉做社區營造的理念，義務要協助整修老文具店，希望把鄭媽媽照顧學子的精神再延續下去，未來可以成為多功能的社區小舖和共學角落。

今天源泉故事屋開張，故事屋外面還保留源泉文具行的舊招牌，內部裝潢的很溫馨，運用在地元素籠仔篙做燈飾，裡面陳列了許多在地小農的產品，有在地生產的好米、洛神乾、檸檬乾、薑黃粉、鮮採香水檸檬、香蕉、芭樂等，成為在地小農的銷售展示平台。