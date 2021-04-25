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影／不是收張罰單就沒事 拖吊車上合歡山抓違停

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為遏止合歡山杜鵑季期間的違停亂象，警方調派拖吊車上山駐守，以利迅速拖吊。圖／仁愛警分局提供
為遏止合歡山杜鵑季期間的違停亂象，警方調派拖吊車上山駐守，以利迅速拖吊。圖／仁愛警分局提供

合歡山杜鵑盛放，遊客爭相上山賞花，車流大量湧入，警方全力疏導交通仍因山區路幅狹窄，停車空間有限，甚至部分駕駛恣意違停，塞爆山區道路，今起出動拖吊車上山執勤，車若被開單拖吊就得下山至埔里領車，違停狀況因此大幅減少。

合歡山每年4到6月為杜鵑花季，而今年因旱象影響，加上逢2、3年盛開期，高山杜鵑大爆發，遊客爭相上山賞花，山區道路不分平假日塞爆，鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊停車場也爆滿，部分駕駛索性違停，被開單就當停車費惹民怨。

仁愛警分局指出，4月中旬起就開始執行高山杜鵑交通疏導勤務，但因台14甲線18K翠峰至43K大禹嶺路段，因路寬僅5~7公尺，加上鳶峰、昆陽、武嶺及合歡山莊停車場可供停車數較少，違停亂象多，造成交通壅塞，為此加強開單取締。

未料，竟有民眾看準合歡山因為路途遙遠，拖吊車無法及時到場執行拖吊，乾脆放寬心違規停放車輛，真的被開單就當作繳交停車費，不少守規矩的駕駛大為光火，抱怨並向警方投訴路邊常看到違停，盼祭出鐵腕，強力執法。

警方表示，經評估近日塞車狀況，確認只開單不拖吊，根本不痛不癢，無法遏止違停亂象，為此在武嶺停車場進駐最高海拔拖吊車，以便迅速將違停車輛予以拖吊排除，不讓駕駛抱著「臨停」一下僥倖的心態，昨今天違停狀況因此大幅減少。

南投縣警局交通隊則表示，仁愛鄉內並無拖吊保管館，因此有車子要是被拖吊，會統一拖網至埔里交通分隊保管，車主除在山上自行設法前往，領車時還要繳保管費300元和違停罰款900元，不僅荷包失血，還可能下不了山。

仁愛警分局長莊順智也再次呼籲，上山賞花別違規停車，切勿以身試法，可多使用大眾運輸工具，該分局高山杜鵑交通疏導勤務，預計執行至6月中旬，後續將視實際杜鵑花季狀況延長或提前結束，遇塞車應遵照現場交管人員指揮通行。

違停 合歡山 賞花

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