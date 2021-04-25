影／吃鳳梨挺農民 南投鳳梨義賣認購破10萬公斤

為促銷國產鳳梨，南投縣農會今舉辦「2021愛台灣挺農民－一起吃鳳梨」活動，農委會主委陳吉仲不僅扮鳳梨農進行宣傳，還上台義賣鳳梨，而今天義賣總數可望破10萬公斤，義賣活動預計28日止，所得將全數捐給縣內弱勢公益團體。

行政院農委會主委陳吉仲、中部聯合中心執行長蔡培慧、寶島時代村董事長江欽良等人今均出席，陳甚至戴斗笠、肩擔鳳梨道具扮成鳳梨農民現身，之後更上台愛心義賣鳳梨，並與網路直播主在線上促銷義賣鳳梨，並示範如何切鳳梨。

陳吉仲說，台灣鳳梨種植全國8千多公頃、年產量41萬公噸的台灣鳳梨大出「正當時」，寶島時代村江董願意提供場地，與南投縣農會合作辦理盛大鳳梨促銷活動，邀國人一起吃鳳梨，辦理當下，老天也很賞臉，竟然開始滴雨。

而活動不僅是除販售、義賣生鮮鳳梨，還有鳳梨加工品、展示走秀、創意料理等，他也期待該農會不僅在寶島時代村只辦這一場，希望未來中部主要農產品外售、展示，並結合食農教育、觀光休閒旅遊，讓場域成為中區重要農業產銷聚落地點。

南投縣農業處長陳瑞慶也提到，每年5月進入南投鳳梨盛產期，而台灣鳳梨甜度高可單吃，也能結合料理成為美食，透過此大型促銷活動能讓國人更深入認識台灣鳳梨，也鼓勵鄉親落實食當季吃在地觀念，盼民眾能買來吃，用行動挺農民。

南投縣農會總幹事曾明瑞則說，藉由大型鳳梨促銷活動讓南投產官學界動起來，也鏈結弱勢團體做愛心公益，今就有許多機關團體、企業及善心人士響應鳳梨義賣，像議員唐曉棻、江欽良董事長等都有認購，義賣總數今可望突破10萬公斤。