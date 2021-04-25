影／對岸拒收台鳳梨 陳吉仲：產地價更勝2年前

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，為擴大行銷國內市場，南投縣農會今舉辦大型鳳梨促銷活動，農委會主委陳吉仲到場並表示，對岸拒收台鳳梨，國內產地價格卻比2年前好，每公斤20元以上，且已外銷1.5萬公噸，也盼國人繼續支持台灣鳳梨。

南投縣政府農業處指出，鳳梨是南投縣的重要經濟作物，全縣栽種面積達1285公頃，位居全台第五位，又以南投、名間2地為國人最熟悉的產地，5月更將進入盛產期，農委會、南投縣農會及寶島時代村今天合作辦理大型鳳梨促銷活動。

「2021愛台灣挺農民－一起吃鳳梨」活動今就在草屯鎮寶島時代村登場，農委會主委陳吉仲、行政院中部聯合中心執行長蔡培慧、前內政部長余政憲及13鄉鎮市農會總幹事、寶島時代村董事長江欽良等人均出席，甚至上台推廣義賣鳳梨。

陳吉仲表示，中國大陸雖暫停進口台灣鳳梨，但目前產地價格卻比2年前還高，這不是農委會功勞，而是各行各業、所有農會體系、企業機關、消費者都主動支持，所以產地價格到目前為止每公斤都超過20元，也盼國人繼續支持台灣鳳梨。