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台中警察志工分隊長「絨姊」突離世 千人公祭場面哀悽
台中市大里區人稱「絨姊」的霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，日前因突發性的腦動脈血管瘤破裂，雖經急救，最後仍不幸過世。她因平日熱心公益、與人交往真誠、熱情，今天出殯時有千餘人前往公祭。還有人形容，這些天絨姊在醫院受苦，許多人心情也為之陰霾，但祝福她終能脫離病痛，離苦得樂。
黃綉絨的丈夫許福賜在機械業經營有成，黃綉絨因而投身公益，擔任國光派出所志工分隊長近20年。她平日和志工們以輪值方式協助員警在派出所裡服務市民，從泡茶到插花、打掃環境，甚至是處理市民的家庭糾紛、安慰女性案件當事人等，都是他們的工作。
黃綉絨自己則像是員警們的大姊姊，把員警們當自家人照顧；家裡有好吃的，派出所裡少不了也會擺上一份，員警們都親切的叫她聲「絨姊」。一位警員懷念的說，每天早上絨姊都會先到派出所裡坐一下，除了帶些水果、點心，還會和大家打聲招呼，接著才展開一天的工作；失去了絨姊，大家都好傷心。
前年立冬，黃綉絨席開22桌，請來歌手演唱，慰勞志工們平日的辛勞。她致詞時突然一度詞窮，台下的志工們此時紛站起來大聲喊出「絨姊加油！」並給她掌聲，成為晚會中感人的一幕；也看得出黃綉絨因為大方、無私，深受志工們的認同，讓志工們展現出超強的凝聚力。
包括國策顧問湯文萬、行政執行署台中分署長許萬相、霧峰警分局歷任分局長、鐵路警察局長魏慶賢、警政署防治組長莊勝雄，以及現任分局長陳家銘和地方多位民意代表、教育界人士今都出席公祭；立法委員何欣純代表介紹其生平時幾度哽咽。許福賜依習俗待在場外，幾度因想念亡妻哭喊著「綉絨、綉絨」令聞者鼻酸。
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