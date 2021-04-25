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中捷捕獲野生馬英九！ 綠線今正式通車一馬當先體驗
台中捷運今天中午12點正式通車，參加典禮的貴賓僅前總統馬英九留下來體驗台中捷運綠線，不少乘客發現馬英九竟在同列車廂，不少人開心要求合照比YA！馬前總統來者不拒。他從市府站搭到烏日高鐵站下車，轉乘高鐵離去。
馬英九參加中捷綠線通車典禮，現場安排之前錄影，播放談話。馬英九指出，台北市的捷運中，有5條是他擔任市長後增加的路線，每天捷運路線有300到400萬人次，所以認為台中有建捷運的需要。
會後馬英九搭乘綠線到高鐵站，自己買票進站，順道體驗台中捷運，林志盈表示，日後假日可以視情況增加班次，最密班次是兩分鐘一班。
沿線不少民眾上下車，有人人上車發現馬總統在同個車廂，非常開心，馬上趨前要求合影，開心比YA！馬英九對捷運綠線很有興趣，觀察設施，並詢問相關建設。
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