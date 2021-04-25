快訊

華航機師案有4例是英國病毒株 指揮中心籲盡快接種疫苗

新增2名華航機師確診 還有1美國境外移入個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷捕獲野生馬英九！ 綠線今正式通車一馬當先體驗

聯合報 / 記者黃仲裕陳秋雲／台中即時報導
中捷今天中午正式通車，乘客看到前總統馬英九，開心合影。記者黃仲裕／攝影
中捷今天中午正式通車，乘客看到前總統馬英九，開心合影。記者黃仲裕／攝影

台中捷運今天中午12點正式通車，參加典禮的貴賓僅前總統馬英九留下來體驗台中捷運綠線，不少乘客發現馬英九竟在同列車廂，不少人開心要求合照比YA！馬前總統來者不拒。他從市府站搭到烏日高鐵站下車，轉乘高鐵離去。

馬英九參加中捷綠線通車典禮，現場安排之前錄影，播放談話。馬英九指出，台北市的捷運中，有5條是他擔任市長後增加的路線，每天捷運路線有300到400萬人次，所以認為台中有建捷運的需要。

會後馬英九搭乘綠線到高鐵站，自己買票進站，順道體驗台中捷運，林志盈表示，日後假日可以視情況增加班次，最密班次是兩分鐘一班。

沿線不少民眾上下車，有人人上車發現馬總統在同個車廂，非常開心，馬上趨前要求合影，開心比YA！馬英九對捷運綠線很有興趣，觀察設施，並詢問相關建設。

前總統馬英九自行購票進捷運車站，綠線初體驗。記者黃仲裕／攝影
前總統馬英九自行購票進捷運車站，綠線初體驗。記者黃仲裕／攝影

台中捷運

延伸閱讀

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

與環團「大和解」 馬英九重返濕地：執政者應勇於承擔責任

馬英九重返彰化濕地 環團籲護藻礁應比照當年反國光

問小朋友總統是幹什麼的？ 馬英九：是發漢堡的

相關新聞

影／開關車門要小心 台中今年釀1死98傷

台中市在今年3月底，發生一起陳姓少年騎單車遭民眾不當開啟車門碰撞後，倒地遭後車輾過，送醫不治的車禍，台中市警局交通大隊統...

台中警察志工分隊長「絨姊」突離世 千人公祭場面哀悽

台中市大里區人稱「絨姊」的霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，日前因突發性的腦動脈血管瘤破裂，雖經急救，最後仍不幸過世...

中捷捕獲野生馬英九！ 綠線今正式通車一馬當先體驗

台中捷運今天中午12點正式通車，參加典禮的貴賓僅前總統馬英九留下來體驗台中捷運綠線，不少乘客發現馬英九竟在同列車廂，不少...

全國布農族射耳祭5月登場 今年首度移師南投縣

全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日在仁愛、埔里2地登場，屆時連同高雄、台東、花蓮4縣市6...

女畫家廖涵茵首次創作個展：把美的事物與人分享

松延酵素公司董事長廖涵茵年輕時就喜歡水墨和油畫創作，但忙於家庭和事業，學習與創作總是斷斷續續，6年前當她有感於子女都長大...

中捷正式通車 胡志強：開心激動！台中進步新的開始

台中捷運綠缐今天正式通車，前市長胡志強出席，剛卸任的交通部長丶前市長林佳龍未現身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。