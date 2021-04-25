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全國布農族射耳祭5月登場 今年首度移師南投縣

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日登場。圖／仁愛鄉公所提供
全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日登場。圖／仁愛鄉公所提供

全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日在仁愛、埔里2地登場，屆時連同高雄、台東、花蓮4縣市6大社群逾3000族人將演繹傳統歌謠及祭儀展演，競技田徑、球類、傳統技藝，也開放民眾參與體驗。

仁愛鄉公所指出，布農族分為六大社群，族人分布在全台各地，又以南投、高雄、台東、花蓮等4縣市為主要區域，南投縣所占的布農人口比例更是居全台之冠，而該鄉鄉長吳文忠則是創鄉以來首位民選布農族鄉長，積極辦理原民活動。

其中，「全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽」辦理至今已將近20年，是布農族指標性活動，經吳積極爭取，今年將首度移師到南投縣，屆時全國4縣市等9個鄉鎮區的6大社群與其他都會區，粗估逾3000名族人將共同參與傳統祭典及活動。

吳文忠說，該活動預計在5月6日至8日登場，3天活動涵蓋傳統祭典和競賽，因此除有傳統歌謠與祭儀展演，還有田徑、球類、趣味競賽，以及重頭戲射箭、鋸木等傳統技藝競賽，各地族人將透過祭典及競技交流，加強彼此間連結及情感。

但因競賽項目多元，活動場地除在仁愛當地的仁愛國中、仁愛高農外，也會使用鄰近埔里鎮的學校舉行，盼帶動周邊觀光，公所表示，該射耳祭暨競賽活動除了由族人參賽競技，也開放民眾參觀體驗布農傳統文化風情，並順遊仁愛原鄉山水。

依據台灣原住民族資訊資源網，射耳祭稱為Ma-naq-tainga、Ma-naq-titi，約於4月至5月間舉行，是布農人一年中最盛大與隆重的祭典。射耳祭是小孩子成長最重要的祭典儀式，也是訓練狩獵的作戰能力、確立個體生命價值、獲取社會肯定認同的方式，是成年禮儀的必修課程。布農族的祭典大多具有排他性，但射耳祭則可允許異社群的人參與。

為了準備射耳祭所需的獵物耳朵，在祭典之前，部落裡的成年男子須上山狩獵。所謂的射「耳」祭，指的是「鹿耳」，因為山鹿的體型比山豬、黑熊等獸類要來得大，凡是能獵得山鹿的人，都會被族人視為英雄，所以山鹿是布農族人狩獵時最想要獵獲的獵物，也因此射耳祭亦被稱為「鹿耳祭」。

全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日登場。圖／仁愛鄉公所提供
全國布農族射耳祭暨傳統技藝競賽今年首度移師南投縣，預計5月6至8日登場。圖／仁愛鄉公所提供

射耳祭

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