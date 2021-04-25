女畫家廖涵茵首次創作個展：把美的事物與人分享

松延酵素公司董事長廖涵茵年輕時就喜歡水墨和油畫創作，但忙於家庭和事業，學習與創作總是斷斷續續，6年前當她有感於子女都長大了，事業也穩定後，才又專心拿起畫筆，醉心於藝術創作中，下個月2日、4日將分別在台中市立圖書館豐原分館以及國軍台中總醫院舉辦個展，展期分別至5月30日和6月29日，歡迎大家前往。

廖涵茵曾任職媒體，因為對藝術創作有興趣，先後曾跟隨葛憲能和方鎮洋等人學習水墨和油畫，近年重拾畫筆後又再跟隨葛憲能學習水墨，並在繪畫技法上得到突破，走出自己的畫風。

廖涵茵說，山、水、魚、花、鳥等自然事物是她最喜愛的創作題裁，有些出自於她的觀察，有些也出來自於她的想像，每每創作時心靈完全投入，家裡的地下室就是她的畫室，幾個小時很快就度過，完全忘了時間；也讓她徜徉於畫作的山水之間，感覺自己被美的事物所包圍，那種心靈上的感受，言語難以形容。

廖涵茵說，感覺這幾年全心投入畫畫之後，「才有了真正的自我」開啟了自己的人生，除了是自己的興趣，還能以畫會友，能把好的、美的事物與大家分享。即使畫的不好，也會拿給朋友看，希望看到自己的缺點；畫的好，聽到朋友的讚許，對自己則是一種鼓勵，會激勵自己更努力。