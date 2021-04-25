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潭子戶政創意宣導人口政策 親子線上會考搶答

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供
台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供

為配合政府政策推行人口政策措施，台中市潭子戶政事務所昨天在潭子聯合辦公大樓辦理「世界閱讀日親子共讀人口政策大會考」活動，以線上會考創意方式辦理人口政策宣導，家長和小朋友一起進行線上考試，還有爺爺奶奶在旁陪考。

潭子戶政事務所為讓民眾了解人口政策議題及政府對新住民重視，廣邀新住民朋友來參加，共創多元文化社會，並透過「世界閱讀日」之閱讀節慶，提供多元豐富的藝文活動，將人口政策置入大會考遊戲中讓小朋友與家長共同尋找題目中的答案，營造親子共學、互動的良好關係，增加宣導之普及性與趣味性。寓教於樂。

有趣又刺激的大會考後，小朋友和家長參加親子DIY活動，邀請老師帶領大家用珍珠帶來編織水果盤，每一對親子在聆聽老師仔細講解後，小朋友與家長一起動手協力完成手工藝品，完成的作品還可帶回家使用，許多新住民子女都對自己完成的作品感到非常有成就感。

潭子戶政主任蔡惠祝表示，這次活動除宣導人口政策外也提供市民親子活動機會，更鼓勵新住民走出家庭與社區接軌，擴大交友範圍及生活資訊，增加親子間親密感，能快速融入我國文化和生活環境，未來更能提供其母國文化與我國交流，共創多元文化交流目的。

透過有趣的大會考遊戲方式，將人口政策的三大議題融入活動中，提升民眾對人口政策議題的興趣及加深印象，落實推動「樂婚、願生、能養」之政策。

台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供
台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供
台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供
台中市潭子戶政所昨辦創意宣導人口政策 ，親子線上會考。圖／潭子戶政所提供

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