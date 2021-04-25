加速豐原區污水下水道建設 中市接辦污水主次幹管工程

台中市豐原區污水下水道建設，內政部營建署代辦之第一至三標主次幹管工程建置完成及豐原水資源回收中心竣工啟用後已展開，第一期工程範圍為豐原區鐵路以東及豐原大道以西所圍區域，分為4個標案建置污水主次幹管，台中市水利局接續營建署第一至三標主次幹管工程，再辦理第4標主次幹管工程，以利後續用戶接管工程進行。

污水主次幹管佈設建置是用戶接管的前置作業，在用戶接管完成後，住戶的生活污水會由主次幹管送往水資源回收中心進行處理，第4標主次幹管工程主要範圍以鐵路系統、南陽路、豐原大道六段、豐勢路一段及圓環東路所圍之區域，工程總預算約為3.2億元，管線佈設長度約7.3公里。

水利局表示，第4標主次幹管工程為「豐原污水下水道系統第一期」主次幹管管網系統的最後一塊拼圖，完成後豐原區鐵路以東及豐原大道以西所圍區域的污水主次幹管便建置完成，為減少商家、用路人之不便，水利局將在正式進場前先辦理相關說明會，邀民意代表及商家等進行說明及協調，讓工程能順利完成。

水利局表示，台灣因河川坡陡流急的特性，水源無法有效停留加以利用，需要依賴水庫蓄水調節，因氣候變遷及極端氣候影響造成缺水現象，所以政府積極推展水資源開發政策。水