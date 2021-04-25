快訊

科威特男北市居家檢疫期間 竟違規跑到墾丁參加鐵人賽

影／高雄市區清晨下雨 眾人樂拍照留念直呼「好興奮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加速豐原區污水下水道建設 中市接辦污水主次幹管工程

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
污水主次幹管佈設建置是用戶接管的前置作業，在用戶接管完成後，住戶的生活污水會由主次幹管送往水資源回收中心進行處理。圖／台中市水利局提供
污水主次幹管佈設建置是用戶接管的前置作業，在用戶接管完成後，住戶的生活污水會由主次幹管送往水資源回收中心進行處理。圖／台中市水利局提供

台中市豐原區污水下水道建設，內政部營建署代辦之第一至三標主次幹管工程建置完成及豐原水資源回收中心竣工啟用後已展開，第一期工程範圍為豐原區鐵路以東及豐原大道以西所圍區域，分為4個標案建置污水主次幹管，台中市水利局接續營建署第一至三標主次幹管工程，再辦理第4標主次幹管工程，以利後續用戶接管工程進行。

污水主次幹管佈設建置是用戶接管的前置作業，在用戶接管完成後，住戶的生活污水會由主次幹管送往水資源回收中心進行處理，第4標主次幹管工程主要範圍以鐵路系統、南陽路、豐原大道六段、豐勢路一段及圓環東路所圍之區域，工程總預算約為3.2億元，管線佈設長度約7.3公里。

水利局表示，第4標主次幹管工程為「豐原污水下水道系統第一期」主次幹管管網系統的最後一塊拼圖，完成後豐原區鐵路以東及豐原大道以西所圍區域的污水主次幹管便建置完成，為減少商家、用路人之不便，水利局將在正式進場前先辦理相關說明會，邀民意代表及商家等進行說明及協調，讓工程能順利完成。

水利局表示，台灣因河川坡陡流急的特性，水源無法有效停留加以利用，需要依賴水庫蓄水調節，因氣候變遷及極端氣候影響造成缺水現象，所以政府積極推展水資源開發政策。水

利局辦理豐原區污水下水道系統第一期建設，除了將民生生活污水收進水資源回收中心處理，改善居家生活品質外，處理後的放流水將進一步回收再利用供給工業用水，一滴水重複使用以解決缺水的窘境。

台中市水利局加速豐原區污水下水道建設，接續辦理第一期第四標主次幹管工程。圖／台中市水利局提供
台中市水利局加速豐原區污水下水道建設，接續辦理第一期第四標主次幹管工程。圖／台中市水利局提供
台中市豐原區污水下水道系統第一期，主次幹管工程第四標工程 工程範圍圖。圖／台中市水利局提供
台中市豐原區污水下水道系統第一期，主次幹管工程第四標工程 工程範圍圖。圖／台中市水利局提供

延伸閱讀

高市山區降雨百毫米 高屏溪川流量未明顯增加

探索新聞／拆遷爭議 南市府：打開心結讓城市往前

台中五金百貨設「抗旱專區」 儲水、節水用品熱賣業績增4成

納前瞻道路2.0計畫！ 台中屯區7處交通可望獲改善

相關新聞

加速豐原區污水下水道建設 中市接辦污水主次幹管工程

台中市豐原區污水下水道建設，內政部營建署代辦之第一至三標主次幹管工程建置完成及豐原水資源回收中心竣工啟用後已展開，第一期...

注意改道！台中國光地下道27日全封 替代路線看這邊

台中市國光路地下道銜接西、南二區，將在27日展開第二階段作業，屆時會拆除鐵路舊橋、建國南、北路橋，同時建置寬頻管道，並施...

風雲社團／廣亮慈善會 會徽代表17發起人

中華民國廣亮慈善會成立已34年，剛開始有17名志同道合的朋友發起做慈善，善心集結成大愛，至今已有1萬多名會員。廣亮慈善會...

中捷綠線通車 沿線房價最多漲12.5%

台中正式邁向捷運時代，房地產業者表示，捷運沿線房價已調整過一波，近1年來，以烏日站、市政府站與豐樂公園站周邊表現佳，未來...

中捷綠線今起收費營運 藍線規劃受關注

台中捷運綠線今天收費營運，總統蔡英文、前總統馬英九都將參加通車典禮，但不開放一般民眾參與。台中第2條捷運藍線綜合規劃已送...

彰化百寶村啟用 好康好玩一次滿足

等了一年，彰化百寶村帶狀休憩廊道昨天啟用，將試營運1個月，平日館內展售彰化縣上百種農特產品，假日館外有百寶產業嘉年華市集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。