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注意改道！台中國光地下道27日全封 替代路線看這邊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供

台中市國光路地下道銜接西、南二區，將在27日展開第二階段作業，屆時會拆除鐵路舊橋、建國南、北路橋，同時建置寬頻管道，並施作國光路雨水下水道、道路工程，所以第一階段施工時，開放通行的兩側車道，將會在此階段全面封閉，台中市第三警分局已為工程，做好因應，提前規劃交通疏導措施，還請用路人注意提早改道。

第三警分局表示，連接南區、西區的國光路地下道填平工程，已在今年3月11日開始第一階段作業，第一階段施工僅封閉地下道主線汽車道，側車道則維持小型車輛通行，4月27日工程將邁入第二階段，預計在今年12月31日完工，有關第二階段的道路封閉範圍，國光路段從復興路三段以北，到自由路一段以南全線封閉，建國北路段從康樂街以西至公館路以東全線封閉、建國南路段自正義街以西至學府路以東全線封閉。

第三警分局指出，已提前規劃「國光路地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」，針對重點時段及路段，派員（含義交人員）執行交通崗及交通疏導勤務，另為提升道路行車順暢並分散車流，建議各位用路人如行經上開路段，國光路(南、北向)部分可利用美村路、五權南路、學府路、正義街、民生路及台中路等替代道路來往銜接國光路段，以避免交通衝擊。

另外，建國南、北路(東、西向)部分，往烏日高鐵方向可利用民生路、自由路、三民路，往台鐵台中車站方向則可利用三民路、復興路、民生路銜接建國南、北路改道通行，如果要往來南區與西區之間，則建議改由美村路、五權南路、學府路、正義街、民生路及台中路等路段作為往來通行的替代道路。

第三警分局提醒，施工期間地下道快、慢車道全部封閉，地下道兩端路口留有左、右轉供用路人通行，施工區域周邊私人巷道留設3公尺通道供住戶通行空間，而其他用路人可善加利用週邊建成路、美村路、五權南路、學府路、正義街、民生路及台中路等替代道路。

第三警分局呼籲，民眾可多利用大眾運輸工具，如需自行開車上路，盡量避開壅塞路段、時段，如遇壅塞也請耐心行駛，遵守交通管制設施，並配合交警、義交指揮，配合施工期間一時之不便，展望未來更加便捷的行車動線。

台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
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台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
台中市西區、南區的國光路地下道將在27日封路填平，警方提醒用路人提早改道。圖／第三警分局提供
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