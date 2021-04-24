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台中市太平區慶祝母親節 農業局長代表市長頒發獎牌獻康乃馨

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供
台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供

台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親，台中市農業局長蔡精強代表台中市長盧秀燕，偕同太平區長許貴芳頒發「模範母親」獎牌，並獻上康乃馨花束祝賀，包括各級民代到場祝賀，現場氣氛溫馨、熱鬧。

太平區公所說明，今年受疫情，不辦餐會，但以溫心方式表達對母愛的感恩與歌頌，今年為讓愛留傳，今年將44名模範母親的故事集結成冊，活動中邀請模範母親在子女陪伴下走紅毯，並且由蔡精強、區長許貴芳獻上康乃馨花束祝賀，子女們牽起模範母親的手採跪姿道感謝，並且為媽媽輕輕的抹上護手霜，再給媽媽一個愛的擁抱，表達最深摯的感恩。

許貴芳說，母親是家庭和整個社會最堅強的支柱，最溫暖的後盾。今年表揚44名模範母親中，最年長者為新高里92歲林陳來春，她保持獨立自主的精神，不靠兒媳奉養，每日與鄰居們一同運動，保持身體健康與活力讓人欽佩；太平里推薦的模範母親賴翠嫈，長期投入大自然快樂操的教學推廣，並曾到台中監獄開設心靈講座，將健康與大愛推己及人。

許貴芳指出，光明里推薦的模範母親陳月雲高齡85歲，至今仍擔任鄰長，協助里辦業務，照顧貧困老人、敦親睦鄰，堪稱最熱心的阿嬤；福隆里推薦的模範母陳柯碧治高齡87歲，在子女都成年後，依然樂在學習，參加坪林國小夜校成人教育班三年級，樂活精神多次獲得全勤獎及模範生的榮譽。

台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供
台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供
台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供
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台中市太平區慶祝母親節，今天在中平國中表揚44名模範母親。圖／太平區公所提供
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模範母親 台中市

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