影／柔道受傷7歲童與死神拔河 盧秀燕探視加油打氣

台中市豐原區7歲黃姓男童21日上校外柔道課，疑遭何姓教練、小四柔道學長輪流重摔至少27次，黃童嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死狀態，仍在加護病房與死神拔河。台中市長盧秀燕今日至醫院探視，在男童耳邊為他加油打氣，「你很勇敢，我們為你加油」，盼男童早日康復。

盧秀燕與中市府教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋及市議員張瀞分，今日前往醫院探視黃童並關心家屬，黃父也帶了黃童平日最愛的小毛巾與寶可夢傑尼龜玩偶陪伴孩子。盧秀燕握住黃父的手說，現在第一要務為救治孩子，孩子相當勇敢，正努力奮鬥中，醫護人員並全力給予照顧，希望孩子早日康復。

盧秀燕指出，此案國家公權力已介入偵辦，市府會全力提供家屬法律與行政協助，幫助度過難關；此外，家屬希望了解真相，呼籲教練應出面給家屬一個說法。

教育局指出，教練在教學過程中，本應視學員學習程度及身體狀況進行個別指導，並隨時注意學員身體狀態，給予不同程度的安全輔助，對於私人教練的訓練行為疏失，市府表達強烈譴責，且要求教練應予以道歉。

教育局說明，目前發生意外事故的柔道訓練場地已暫時關閉，此案並由警調展開調查，教育局持續與家長、學校保持聯繫，同時請學校主動提供家長法律扶助全力協助；目前律師與家屬已研議向行為人提起損害賠償訴訟，必要時協助家屬針對行為人提起假處分，避免行為人脫產，務必究責到底。

教育局表示，該名男童對柔道有興趣，卻在學習過程中不幸發生意外，教育局深感難過與遺憾，市府持續關心男童腦部救治與復原進度，將持續提供相關協助，陪伴家屬度過難關。