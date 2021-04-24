五金百貨設「抗旱專區」儲水、節水用品熱賣業績增4成

台中市實施「供五停二」分區限水，豐原區雖減壓供水，但4月26日至5月14日中正路（博愛街-中山路）將進行汰換管線工程，上午8點30分至18點30分停水或減壓19天，例假日不停水，消息傳出後，民眾趕緊買儲水用品。台中市豐原區一家連鎖五金百貨今日開幕，在賣場規劃 「抗旱專區」，吸引不少民眾詢問購買。

連鎖五金百貨「寶家POYA HOME」今日在台中豐原開幕，現場門市儲水備貨充足齊全，除販售各式五金、DIY用品之外，也在賣場規劃 「抗旱專區」，推出各種省水、儲水商品，引發消費者超高詢問度。