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這場音樂會愛心滿滿！民間捐1救護車、善款462萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會、昇揚金屬公司及昇揚獅子會今天在「馨愛交響．藝起童享」公益慈善音樂會，捐贈一輛救護車及弱勢學生就學善款462萬元，台中市長盧秀燕代表市府受贈。圖／台中市政府提供
台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會、昇揚金屬公司及昇揚獅子會今天在「馨愛交響．藝起童享」公益慈善音樂會，捐贈一輛救護車及弱勢學生就學善款462萬元，台中市長盧秀燕代表市府受贈。圖／台中市政府提供

台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會、昇揚金屬公司及昇揚獅子會今天在瑞城國小舉辦「馨愛交響．藝起童享」公益慈善音樂會，現場捐贈市府消防局救護車一輛，以及弱勢學生就學善款462萬元，台中市長盧秀燕與會代表市府受贈。

盧秀燕說，感謝昇陽獅子會榮譽創會理事長張明吉賢伉儷看到社會需要，發揮大愛捐贈救護車及善款222萬元，幫助台中在地弱勢學生；謝謝百姓公慈善功德會捐贈關懷基金240萬元，幫助大里、太平、霧峰區共48校弱勢學童，讓孩子們能專心向學。

今天的「馨愛交響･藝起童享」公益慈善音樂會，邀請國立台灣交響樂團，與慈意愛心會、慈意愛心管弦樂團一同獻藝，透過優雅樂音頌讚母親偉大。包括盧燕、教育局長楊振昇、消防局長曾進財、民政局長吳世瑋、立法委員何欣純、市議員林碧秀、李天生、大里區長鄭正忠等均到場致意；市議員李麗華也派代表到場。

教育局表示，昇揚金屬公司捐贈市府消防局救護車一部，以愛心守護市民；昇揚獅子會也捐贈222萬元，幫助台中在地弱勢學生，讓弱勢學生在課後能獲得妥善照顧並參加社團，五育均衡、快樂成長。此外，瑞城百姓公慈善功德會也如往常熱中公益，於今年捐助大里區、太平區及霧峰區共48所學校清寒弱勢關懷基金共240萬元，鼓勵學子安心、認真向學。

台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會、昇揚金屬公司及昇揚獅子會今天在「馨愛交響．藝起童享」公益慈善音樂會，捐贈一輛救護車及弱勢學生就學善款462萬元，台中市長盧秀燕代表市府受贈。圖／台中市政府提供
台中市大里區瑞城百姓公慈善功德會、昇揚金屬公司及昇揚獅子會今天在「馨愛交響．藝起童享」公益慈善音樂會，捐贈一輛救護車及弱勢學生就學善款462萬元，台中市長盧秀燕代表市府受贈。圖／台中市政府提供

救護車 愛心 交響樂團

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